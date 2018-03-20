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Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии


20.03.2018   11:21
Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить ситуацию с правами человека в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Геннадия Кузьмина, права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности, поэтому встреча безосновательна. Он добавил, что для рассмотрения подобных вопросов в Женеве работает Совет по правам человека.

Кузьмин попросил провести голосование, в котором приняли участие 15 стран. Четыре из них — Россия, Китай, Боливия и Казахстан — проголосовали против. Три страны воздержались. Предварительная повестка не была принята из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Представители Великобритании, США, Франции и Швеции заявили, что организуют неформальное заседание, где выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейн.

Россия как постоянный член СБ ООН обладает правом вето и может блокировать любые резолюции ООН вне зависимости от уровня их поддержки. Право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам.

Лента.ру





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