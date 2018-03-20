ЕС представляет результаты инновационных проектов, направленных на улучшение трудоустройства в Грузии

20.03.2018 11:27 В рамках четырех поддерживаемых ЕС проектов, которые недавно завершились в Грузии, успешно были продемонстрированы решения проблем занятости, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями и люди, живущие в отдаленных районах, а также решения для развития агро- и семейного бизнеса в стране.



К такому выводу пришли участники мероприятия "Все профпригодны", которое прошло 15 марта и было организовано Представительством ЕС в Грузии в столице страны, Тбилиси. Мероприятие послужило платформой для представления результатов и достижений четырех проектов, поддерживаемых ЕС.



Выступая на мероприятии, посол Представительства ЕС в Грузии Янош Херман заявил: "Эти проекты уже оказали сильное и позитивное влияние на многих граждан Грузии. Они доказывают, что при правильном подходе и ресурсах каждый может работать".



Эти четыре проекта финансировались главным образом ЕС, но осуществлялись различными партнерами по всей стране. Помимо представления новых моделей поддержки занятости, в рамках проекта была найдена работа для 100 безработных, оказана поддержка более 240 малым предприятиям, а также более 3000 человек были обучены. Эти проекты были сосредоточены на предоставлении равных условий для людей с ограниченными возможностями, поддержке профессионального образования для тех, кто работает в сельскохозяйственном секторе или в отдаленных регионах страны, и создании системы образования и развития, ориентированной на занятость, в Аджарском регионе.















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