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ЕС объявляет о финансировании восьми новых проектов по вопросам гражданского общества в Грузии на 2018-2020 годы
20.03.2018 11:28
Представительство Европейского Союза в Грузии запустило восемь проектов по поддержке гражданского общества и защите прав человека в стране. Эти проекты будут финансироваться за счет Европейского инструмента в области демократии и прав человека, а также европейских организаций гражданского общества и Инструмента органов местного самоуправления.
Выступая на мероприятии, посол представительства ЕС в Грузии, Янош Херман, подчеркнул важность гражданского общества: "Поддержка гражданского общества остается одним из приоритетов Европейского Союза, как во всем мире, так и здесь, в Грузии. Эти восемь проектов будут поддерживать активное гражданское участие и права человека".
Представители восьми выбранных проектов имели возможность обсудить проблемы, которые они определили в обществе, и их подходы к тому, как улучшить жизнь граждан Грузии и дать им возможность более активно участвовать в жизни общества. В рамках отобранных проектов будет оказана поддержка уязвимым группам, таким как инвалиды и люди с психическими расстройствами, дети и люди с экономическими проблемами, а также поддержка активного гражданского участия в целом.
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