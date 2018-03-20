Абашидзе: Прямой диалог между Грузией и Россией на высоком уровне рано или поздно должен состояться

20.03.2018 11:33 В принципе, такой диалог рано или поздно должен состояться на высоком уровне - заявил специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе в передаче "Политика народа" в эфире "ТВ Пирвели".



"Она должна быть хорошо подготовлена, чтобы получить какой-то результат. Сделать хотя бы малый шаг в связи с оккупированными территориями и территориальной проблематикой Грузии. Будет непонятно, если состоится встреча на высоком уровне, и там опять будут говорить о торговле и транспортных вопросах, о которых мы говорим в Праге (формат Абашидзе-Карасин). Она может состояться, но должна повлечь какой-то результат. У нас нет иллюзии, что одной встречей все будет урегулировано и упорядочено, и мы найдем общий язык по сложнейшим вопросам, но все равно надо сделать пусть даже небольшой шаг. Таково наше видение"- заявил Зураб Абашидзе.



На вопрос ведущего передачи "Политика народа" о том, в каком формате, и как они представляют себе диалог с абхазами и осетинами, Абашидзе заметил, что диалог с абхазами и осетинами никогда не прекращался.



"Этот диалог с абхазами и осетинами никогда не прекращался. В какой-то форме он всегда идет. Есть встречи с представителями неправительственных организаций Абхазии и т.н. Южной Осетии. Есть программы здравоохранения, которыми пользуются абхазы и осетины. Сейчас идет разговор об их расширении. Для этого правительство Грузии разработало целый пакет"- отметил Зураб Абашидзе.



На вопрос, готов ли кто-нибудь со стороны грузинской власти встретиться с де-факто властями наших оккупированных территорий, Абашидзе ответил, что об этом речь не идет.



"Сейчас разговор идет именно о том, и о тех новых инициативах, которые подготовлены. Эти инициативы подразумевают более широкую вовлеченность. Надо быть реалистами, мы можем получить результат, если Россия хотя бы не будет мешать этому процессу. Пока мы не видим такой заинтересованности с российской стороны, поэтому и сложилась такая ситуация. Разумеется, Россия постарается сорвать это. Без позиции России невозможно, чтобы все это имело результат. Мы слышали от президента России, дескать, вы договоритесь между собой. Они делали такие заявления. Россия может показать, насколько реален их настрой к этому. У нас нет таких наивных ожиданий, что это обязательно будет так"- заявил Зураб Абашидзе.



















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