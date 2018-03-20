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Можно соглашаться или не соглашаться со словами журналиста, но насилие неприемлемо - Нильс Скотт


20.03.2018   12:23
По словам постпреда ООН в Грузии и постоянного координатора Программы развития ООН в Грузии Нильса Скотта, произошедшее вчера в связи с «Рустави 2» является абсолютно неприемлемым.

По его словам, можно соглашаться или не соглашаться со словами журналиста, но насилие неприемлемо недопустимо.

«Мы очень надеемся, что грузинское правительство обратит серьезное внимание на этот случай рассмотрит это дело и не допустит повторения насилия в отношении журналистов. В средствах массовой информации, конечно же, должна быть защищена свобода слова, а другой стороны – СМИ должны иметь собственные ограничения, регулирующие, что этично, а что нет. Регулировать этот вопрос насильственным путем абсолютно недопустимо», — заявил Нильс Скотт.

Вчера перед офисом «Рустави 2» движение «Грузинский марш» провело акцию протеста, в ходе которой были зафиксированы акты насилия в отношении ряда сотрудников и журналистов телекомпании. Полиция провела задержания.

Вчера же гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что совет по этике телекомпании объявил выговор журналисту Георгию Габуния.






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