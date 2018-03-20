Агрессия России против Грузии началась сразу после объявления независимости - советник президента

20.03.2018 13:12 Единственное, на что Россия начала в ответ агрессию против Грузии, было объявление независимости Грузии - заявил советник президента Тенгиз Пхаладзе в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".



По его словам, ошибочно мнение, что Россия наказывает Грузию за сближение с НАТО и Евросоюзом, и северный сосед начал агрессивную политику против Грузии, когда в стране даже не рассматривалось сотрудничество с европейскими и евроатлантическими структурами, а также с НАТО и США. По заявлению Пхаладзе, Россия наказывает Грузию своими агрессивными действиями, поскольку она избрала независимость.



"Не следует думать, что будто бы Россия отвечает нам на что-то, это мы отвечаем России своими действиями. Россия начала агрессивную политику против Грузии не в ответ на что-то, а начала когда никто не говорил ни о НАТО, ни о Евросоюзе, ни о покупке оружия в Америке. Единственное, на что Россия начала в ответ агрессию против Грузии, было объявление независимости Грузии"- заявил советник президента.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

