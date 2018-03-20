Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Агрессия России против Грузии началась сразу после объявления независимости - советник президента


20.03.2018   13:12
Единственное, на что Россия начала в ответ агрессию против Грузии, было объявление независимости Грузии - заявил советник президента Тенгиз Пхаладзе в передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс".

По его словам, ошибочно мнение, что Россия наказывает Грузию за сближение с НАТО и Евросоюзом, и северный сосед начал агрессивную политику против Грузии, когда в стране даже не рассматривалось сотрудничество с европейскими и евроатлантическими структурами, а также с НАТО и США. По заявлению Пхаладзе, Россия наказывает Грузию своими агрессивными действиями, поскольку она избрала независимость.

"Не следует думать, что будто бы Россия отвечает нам на что-то, это мы отвечаем России своими действиями. Россия начала агрессивную политику против Грузии не в ответ на что-то, а начала когда никто не говорил ни о НАТО, ни о Евросоюзе, ни о покупке оружия в Америке. Единственное, на что Россия начала в ответ агрессию против Грузии, было объявление независимости Грузии"- заявил советник президента.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна