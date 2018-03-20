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ЕНД через суд требует обнародования договора с «Газпромом»


20.03.2018   13:32
"Единое национальное движение" требует через суд, обнародовать договор с российской энергокомпанией "Газпром".

Сегодня будет известно, придут ли представители "Газпрома" в Городской суд, и будут ли говорить о деталях заключенного с Грузией договора.

Исходя из интересов власти, адвокаты партии не ожидают, что подготовленный иск удовлетворят, и они уже готовятся к обжалованию в следующей инстанции.

Городской суд в свое время не удовлетворил аналогичное требование "Ассоциации молодых юристов Грузии".

"Требуем обнародования вопроса транспортировки газа между Грузией и Россией. Дело находится на главном судебном заседании, на которое приглашен представитель "Газпромэкспорта". Содержание этого документа является решающим, поскольку население должно знать, на каких условиях оформило договор правительство Грузии"- заявил адвокат Иванэ Петриашвили.







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