За использование чужих пультов депутатам вычтут 20% оклада

20.03.2018 14:49 На депутата, принявшего участие на пленарном заседании в голосовании или регистрации за другого, будет возложена санкция. Поправка предусмотрена регламентом парламента, инициированным в законодательном органе.



По действующей на сегодня регуляции, если в течение одного дня во время проверки результатов голосования и регистрации выявится, что член парламента не находится в зале заседаний, и от его имени принято участие в голосовании или регистрации, у него вычтут 20% оклада.



Согласно поправке, санкция будет возложена и на депутата, принявшего участие в голосовании или регистрации за другого депутата. У него тоже вычтут 20% зарплаты.



Инициаторами проекта регламента являются председатель парламента Ираклий Кобахидзе, а также члены парламентского большинства Георгий Кахиани и Тамар Чугошвили.

















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