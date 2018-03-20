Украина не намерена пока разрывать дипотношения с РФ

20.03.2018 14:57 Время для разрыва Украиной дипломатических отношений с РФ еще не настало, это может произойти, но позже, заявила представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко, передает РИА Новости.



"Все будет иметь свое время… Наверное, подойдет момент, когда нам нужно будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва", — сказала Луценко в комментарии телеканалу "112 Украина" в понедельник.



Она добавила, что Украина будет принимать это решение "при консультации с международными партнерами".



Ранее Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипломатических отношений с РФ в законопроект о реинтеграции Донбасса.



Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".















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