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Министр юстиции Норвегии ушла в отставку из-за комментария в «Фейсбук»


20.03.2018   15:30
Глава Минюста Норвегии Сильви Листхеуг во вторник сообщила об уходе в отставку из-за собственных публикаций в социальной сети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

9 марта Листхеуг опубликовала в соцсети «Фейсбук» комментарий, в котором заявила, что представители Рабочей партии "больше заботятся о правах террористов, чем о национальной безопасности". Ее слова вызвали острую критику.

Министр сообщила о намерении уйти в отставку на своей странице в фейсбуке за несколько часов до начала голосования в парламенте по вынесению ей вотума недоверия. Она утверждает, что стала жертвой "охоты на ведьм", организованной главой конкурирующей Рабочей партии Йонасом Гаром Стере, который, по ее мнению, добивается прекращения дебатов по миграционным вопросам.

Скандал вокруг публикаций Листхеуг разгорелся из-за полемики вокруг миграционной политики страны между Партией прогресса, членом которой является министр, и Рабочей партией. Партия прогресса, в частности, предлагает ужесточить меры наказания для граждан Норвегии, участвующих в террористических организациях, вплоть до лишения гражданства. В Рабочей партии не поддерживают данную инициативу.







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