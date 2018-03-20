Председатель Палаты представителей Кипра провел двусторонние встречи в Тбилиси

20.03.2018 15:37 Председатель Палаты представителей Республики Кипр Димитрис Силлурис 19-20 марта с официальным визитом посещает Грузию.



19 марта он встретился с председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. По информации Парламента Грузии, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы экономики, туризма и культуры, а также ситуацию в области прав человека и безопасности в оккупированных регионах Грузии.



«У нас есть общие вызовы, которые связаны с территориальной целостностью. Для нас очень важно стоять вместе, чтобы решать общие проблемы совместными усилиями», - заявил Кобахидзе на совместной пресс-конференции после встречи.



В своем заявлении Силлурис подчеркнул сотрудничество между Грузией и Кипром на международной арене и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Кипра.



В рамках визита Председатель Палаты представителей Кипра встретился с Президентом Георгием Маргвелашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, и в обоих случаях в очередной раз подтвердил поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии и европейской интеграции страны.



Civil Georgia











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