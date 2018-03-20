МдинарадзеЖ Резолюция в связи с Татунашвили будет принципиальным документом

20.03.2018 15:43 На заседании парламентского комитета по правам человека обсуждают проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.



Как заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, на этой неделе законодательный орган примет единый и принципиальный документ, который исходит из национальных интересов.



По словам депутата, в санкционной части были улучшены юридические детали.



«Санкции вводятся в отношении тех лиц, которые уличены в конкретном преступлении, а по статусу являются обвиняемыми и осужденными. Мы должны работать вместе с международным сообществом, чтобы в отношении их будут введены банковские ограничения. Это — документ обеспечения превенции, так как когда человек совершает преступление, он должен знать, что кроме формального расследование будут и реальные санкции», — отметил Мдинарадзе.



Парламент планирует принять проект резолюции на завтрашнем пленарном заседании. Проект подготовлен «Грузинской мечтой» и «Европейской Грузией».















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