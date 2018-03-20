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Трамп и Дуда отказались поздравлять Путина с победой на выборах


20.03.2018   16:54
Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина. Об этом сообщила представитель Белого дома Хоган Джидли, пишет Reuters.

По его словам, президент США Дональд Трамп не будет звонить Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выхорах.

Также было сказано, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом: "Мы не удивлены результатом".

"Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - подчеркнул Джидли.

Решил не поздравлять Путина и президент Польши Анджей Дуда. По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, Дуда считает, что сейчас не подходящий момент для поздравлений.

"Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл", - отметил Щерский.






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