Саломе Зурабишвили выступает с инициативой, чтобы МИД представил отчет в связи со «списком Отхозория-Татунашвили»

20.03.2018 16:57 Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам диаспоры Саломе Зурабишвили предложила, чтобы внешнеполитическое ведомство через три месяца представило парламенту отчет в связи со «списком Отхозория-Татунашвили».



Как отметила депутат в беседе с журналистами, проект резолюции получил поддержку как большинства, так и меньшинства.



«Важно, чтобы это был совместный документ. Также важно, чтобы «список Отхозория-Татунашвили» не повис в воздухе. А для этого необходима серьезная работа с международными организациями, со странами, чтобы они приняли санкции, так как наши санкции ничего не значат. Необходимо перенять такой подход от других стран, что требует серьёзной работы. Необходимо установить мониторинг над МИДом, чтобы через три месяца ведомство отчиталось перед комитетом», — сказала Зурабишвили.















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