«Альянс патриотов» пока не принял решение по проекту резолюции в связи с Арчилом Татунашвили

20.03.2018 16:59 Фракция «Альянс патриотов» находится в процессе формирования своей позиции по проекту резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.



Как заявила журналистам член фракции Ада Маршания, у ее команды есть свое мнение по случившемуся факту.



«Проблема заключается вот в чем – чтобы резолюция стала действенной и чтобы не была принята еще одна резолюция ради резолюции. Так жить нельзя. Мы формируем позицию по проекту резолюции. Мы в очень тяжелом положении, так как ареал для результативных действий очень ограничен, у чего есть много причин», — заявила Маршания.



Ада Маршания не приняла участие в голосовании по проекту резолюции, которое временный комитет во восстановлению территориальной целостности провел сегодня.



Парламент планирует принять проект резолюции на завтрашнем пленарном заседании. Проект подготовлен «Грузинской мечтой» и «Европейской Грузией».















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