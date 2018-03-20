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«Альянс патриотов» пока не принял решение по проекту резолюции в связи с Арчилом Татунашвили
20.03.2018 16:59
Фракция «Альянс патриотов» находится в процессе формирования своей позиции по проекту резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.
Как заявила журналистам член фракции Ада Маршания, у ее команды есть свое мнение по случившемуся факту.
«Проблема заключается вот в чем – чтобы резолюция стала действенной и чтобы не была принята еще одна резолюция ради резолюции. Так жить нельзя. Мы формируем позицию по проекту резолюции. Мы в очень тяжелом положении, так как ареал для результативных действий очень ограничен, у чего есть много причин», — заявила Маршания.
Ада Маршания не приняла участие в голосовании по проекту резолюции, которое временный комитет во восстановлению территориальной целостности провел сегодня.
Парламент планирует принять проект резолюции на завтрашнем пленарном заседании. Проект подготовлен «Грузинской мечтой» и «Европейской Грузией».
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