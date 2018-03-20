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Талаквадзе: Недопустимо решать спорные вопросы с помощью силы
20.03.2018 17:04
Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе прокомментировал противостояние возле здания «Рустави-2» накануне и заявил, что деятельность средств массовой информации в стране и каждого журналиста должна быть защищена.
«Члены парламента следят за этим процессом. Прежде всего, я должен сказать, что сотрудники правоохранительных органов сработали очень оперативно. Они своевременно разрядили ситуацию. Что касается насилия, то мы отмежевываемся от насилия в любой форме. Недопустимо решать спорные вопросы с помощью силы. Насколько мне известно, началось расследование. Для нас важно, чтобы деятельность средств массовой информации в стране и каждого журналиста была бы защищена», — сказал Талаквадзе.
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