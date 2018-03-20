Выписалась из клиники шведская туристка, пострадавшая во время аварии в Гудаури

20.03.2018 17:09 Беременную туристку из Швеции, которая пострадала во время аварии на канатной дороге в Гудаури, выписали из клиники. Об этом корр. «Новости Грузия» сообщили в компании Развития горных курортов министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



Авария произошла днем 16 марта на канатной дороге «Садзеле» для опытных лыжников на высокогорном курорте. Часть гондол, на которых находились лыжники, покатилась вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезались друг в друга. В результате происшествия пострадали 11 граждан Грузии, Украины, России и Швеции.



Гражданка Швеции, которая находится на третьем месяце беременности и после аварии жаловалась на боли в спине, проходила лучение в клинике MediClubGeorgia в Тбилиси.



Как сообщили в пресс-службе компании Развития горных курортов, пациентку выписали из клиники сегодня утром. Ее состояние стабильное, однако по настоянию врачей до аэропорта ее довезли на реаномобиле.

По последним данным, в Национальном медицинском центре имени Гудушаури в Тбилиси продолжают проходить лечение четверо пострадавших в Гудаури. Их выпишут предположительно 22-23 марта.



Как уже сообщалось, власти Грузии обещали строго наказать виновных в аварии на канатке. С 18 марта в Гудаури находятся эксперты французской компании Bureau Veritas, которые должны установить причину аварии на канатной дороге. Вместе с ними к следственному процессу подключены представители прокуратуры Грузии, Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, Агентства технического и строительного надзора министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Для установления причин аварии на месте будут и работать сотрудники австрийско-швейцарской компании «Доппельмайер» (Doppelmayr), построившей подъемник.



Новости-Грузия











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