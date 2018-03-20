Абашидзе: Диалог на высшем уровне между Тбилиси и Москвой рано или поздно должен состояться

20.03.2018 17:17 Диалог на высшем уровне между Тбилиси и Москвой рано или поздно должен состояться, считает спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.



"В принципе рано или поздно диалог на высшем уровне между нашими странами должен состояться, но встреча первых лиц должна быть хорошо подготовлена. Будет непонятно, если состоится такая встреча, и на ней опять будут говорить о торговле и транспортных вопросах, о которых мы говорим в Праге. Такая встреча должна повлечь какой-то политический результат по сложнейшим вопросам территориальной целостности Грузии", - заявил З.Абашидзе в эфире грузинской телекомпании "Пирвели".



Комментируя недавнее заявление премьера Грузии Георгия Квирикашвили о необходимости диалога с абхазами и осетинами, З.Абашидзе сказал, что этот диалог начался уже давно на разных уровнях и не прекращался, однако речь о прямых контактах с властями Абхазии и т.н. Южной Осетии не идет.



"Сейчас разговор о тех новых инициативах, которые нами подготовлены. Эти инициативы подразумевают более широкую вовлеченность грузинской, абхазской и югоосетинской сторон", - сказал З.Абашидзе, отметив при этом, что очень многое будет зависеть от позиции России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

