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Бокерия: Команда Иванишвили со дня прихода к власти сотрудничает с «Грузинским маршем»


20.03.2018   17:37
Команда Иванишвили со дня прихода к власти сотрудничает с "Грузинским маршем". У них одинаковая позиция по многим вопросам, и власть подходит к действиям "Грузинского марша" с самым низким стандартом безнаказанности. Все помнят заявления политической поддержки, и то, как власть использовала "Грузинский марш" против политических оппонентов и меньшинства"- так лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия отзывается на силовые действия "Грузинского марша" в адрес "Рустави 2".

"Вчерашняя реакция была знаком уравнения между жертвой и напавшим. Это прямое поощрение насилия. Поэтому я думаю, что эта проблема разрешится только тогда, когда команда "Грузинской мечты" уйдет путем выборов"- заявил Бокерия.

По мнению Гиги Бокерия, власть поощряет насилие "Грузинского марша", и за этим нападением тоже не последует адекватная реакция:

"Власти нужны эти группы против своих оппонентов, но самая большая проблема в том, что такие группировки связаны с нашим северным соседом по мировоззрению, взглядам, они делают их дело, проповедуют ненависть, применяют силу против народа, оппонентов, и разных меньшинств".







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