Российские дипломаты покидают Великобританию

20.03.2018 17:55 Российские дипломаты, которые были высланы в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, покидают Великобританию.



Российские дипломаты покинули посольство в Лондонена трех автобусах, затем они вылетят в Москву, пишет «Слово и Дело».



В этот же день, 20 марта, Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за этого инцидента.



4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.















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