|
Российские дипломаты покидают Великобританию
20.03.2018 17:55
Российские дипломаты, которые были высланы в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, покидают Великобританию.
Российские дипломаты покинули посольство в Лондонена трех автобусах, затем они вылетят в Москву, пишет «Слово и Дело».
В этот же день, 20 марта, Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за этого инцидента.
4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна