Венецианская комиссия в целом положительно оценила конституционную реформу в Грузии

20.03.2018 18:00 Венецианская комиссия еще раз подтверждает, что положительно оценивает конституционную реформу в Грузии.



Как говорится в заключении комиссии, члены комиссии положительно оценивают процесс реформы, которая «завершит преобразования политической системы в парламентскую модель и представляет собой позитивный шаг к улучшению конституционного порядка и консолидации, что основано на принципах демократии, верховенстве закона и защите фундаментальных прав». Комиссия еще раз отмечает, что новые поправки улучшают текст конституции.



В документе также говорится, что Венецианская комиссия обнародовала мнения о новой конституции Грузии в октябре 2017 года. Это случилось до того, как в текст конституции были внесены поправки.



«Проект новых поправок содержит обещанные изменения и в большинстве основаны на рекомендациях комиссии», — заявляют в комиссии.



В заключении еще раз выражается недовольство в связи с отсрочкой перехода на пропорциональную систему до 2024 года.



Однако, как заявляют в Венецианской комиссии, те конкретные поправки, которые будут в силе в порядке исключения к выборам в 2020 году (речь идет о формировании партийных блоков и снижении избирательного проекта до 3%), представляют собой те факторы, которые в определенной мере все же смягчат негативные итоги, нанесенные малым партиям от отсрочки даты перехода на пропорциональную избирательную систему. Венецианская комиссия приветствует эти поправки.



Венецианская комиссия так же довольна введением системы равного распределения нераспределенных мандатов, которая будет задействована после выборов 2024 года. Комиссия положительно оценивает еще несколько поправок. В том числе и проект поправок 16-ой статьи, которая касается свободы вероисповедания. Также поправки с точки зрения Конституционного суда.



«Венецианская комиссия положительно оценивает те поправки, согласно которым, упразднят правило, согласно которому требовалось согласие всех членов пленума Конституционного суда для признания проведенных выборов неконституционными.



В заключении комиссии приведен перечень тех рекомендаций, которые не были учтены. В том числе и правило назначения судей Верховного суда и Главного прокурора.



Еще одна рекомендация, которая не была учтена, касается запрета правила формирования партий по территориальному принципу. В заключении говорится, что этот запрет не оправдан и должны быть найдены менее ограничительные меры.



В конце документа комиссия еще раз отмечает, что по конституционной реформе необходимо достижение максимально широкого консенсуса.















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