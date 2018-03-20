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Георгий Маргвелашвили провел прощальную встречу с послом США в Грузии Яном Келли
20.03.2018 20:00
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел прощальную встречу с послом США в Грузии Яном Келли.
Президент вместе с Яном Келли, который занимал должность посла США в течение трех лет и покинет Грузию в матре, подвел итоги его деятельности и обратил внимание на важных политических процессах в стране.
На встрече говорили о динамике американо-грузинских отношений, о визите президента США в Сенат, Конгресс и Белый дом, где обсуждался вопрос принятия акта в поддержку Грузии.
Как отметил Георгий Маргвелашвили, на фоне растущих угроз, когда необходимо защищать свободу и демократию Грузии, как передовой страны с точки зрения демократического развития в регионе, для того чтобы справиться с вызовами, необходимо принятие в США акта в поддержку Грузии и вывод грузино-американских отношений на новый уровень.
На встрече посол США Ян Келли от имени посольства выразил полную готовность, чтобы посольство продолжило интенсивное сотрудничество с администрацией президента и использовало все силы для поддержки значительных инициатив.
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