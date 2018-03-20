Процесс бессрочного назначения судей может быть приостановлен

20.03.2018 20:07 Процесс бессрочного назначения судей может быть временно приостановлен до серьезного реформирования процедуры назначения. Об этом заявила член Высшего совета юстиции Анна Долидзе.



По ее словам, можно приветствовать, что парламент Грузии выразил заинтересованность в активных реформах судебной власти.



«Я думаю, что это заслуга осознания того, что в судебной системе накопилось много проблем, в том числе и в связи с бессрочным назначением. Сегодня было высказано очень важное соображение, что бессрочные назначения нужно приостановить до тех пор, пока не будет проведена серьезная реформа процедуры назначения», — сказала Ана Долидзе.



По ее словам, общий настрой на встрече состоял в том, что реформа будет активной, и были названы сроки для разработки предложений по реформе.















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