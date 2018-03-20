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Желающих работать в госсекторе возможно будут проверять на пристрастие к азартным играм


20.03.2018   20:13
У желающих работать в государственном секторе, возможно, возникнет обязательство дополнительно представить справку о том, что они не включены в азартные игры. Об этом депутат Леван Гогичаишвили заявил в эфире радио "Палитра".

Разговор идет о проекте поправок к закону "Об устройстве лотерей, азартных, и выигрышных игр", которым будет регулироваться сфера.

"Мы думаем, что так же, как и необходимо представить т.н. наркологическую справку, когда начинаете работать в государственном секторе, должно быть обязательным представить соответствующую справку о том, что желающий работать в государственном секторе не занимается азартными играми. В частности, законопроект подразумевает создание реестра игроков, и любому человеку, который будет играть в азартные игры в пространстве Грузии, придется зарегистрироваться в нем. А лица, которые не будут зарегистрированы в этом реестре, не смогут легально играть в пространстве Грузии. Желающим работать в государственном секторе придется представить справку именно из этого реестра.

Думаю, весьма важно, чтобы для представителей силовых структур, военных, высоких должностных лиц, и других государственных чиновников существовало строгое требование, чтобы они ограничивали себя в списке игроков, и не имели возможности для включения в азартные игры"- отметил Гогичаишвили.

В то же время, возможно, доступность на азартные игры будет у лиц не 21, а 22 или 23 лет.

Напомним, что работа над этим законопроектом закончилась в ноябре минувшего года, но до сих пор его не приняли. По словам депутата Левана Гогичаишвили, причиной того были консультации с правительством. В то же время, по словам Гогичаишвили, законопроект обязательно вынесут на рассмотрение на весенней сессии.







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