Британия готова применить новые санкции в отношении России – Мэй

20.03.2018 23:29 Премьер-министр Британии Терезы Мэй заявила, что руководство страны в настоящий момент активно рассматривает меры усиления давления на Россию, и в случае необходимости будет готово применить их в любой момент. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает Интерфакс-Украина.



Такое заявление Мэй сделала по итогам заседания Совета национальной безопасности. Она отметила, что "другие меры против России активно рассматриваются", а также "премьер готова их применить в любой момент".



Вместе с тем, премьер Британии добавила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе".



Тереза Мэй также заявила, что эксперты ОЗХО, прибывшие в Великобританию накануне, продолжают работу с образцами вещества нервно-паралитического действия.



Кроме того, она отметила, что "были приняты меры на границе для отслеживания людей, чья активность угрожает безопасности Великобритании и ее союзников, включая частные авиаперелеты".



Ранее Джонсон назвал цель России в отравлении Скрипаля.



Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления Скрипаля.















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