Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В США заявили о возможных антироссийских санкциях по делу Скрипаля


21.03.2018   10:29
В Государственном департаменте предупредили, что США могут ввести собственные санкции из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом во вторник, 20 марта, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает РИА Новости.

"Мы понимаем и поддерживаем действия британского правительства, которое выгнало российских дипломатов из своей страны. Как я говорила… мы не говорим заранее о своих действиях, но мы внимательно следим и можем предпринять действия", - сказала Науэрт журналистам.

Она также подтвердила, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что "весьма вероятно", что за отравлением стоит Россия, которая таким образом нарушила международную конвенцию о запрещении химического оружия.

Ранее сообщалось, что Британия готова применить новые санкции в отношении России.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления Скрипаля.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна