В США заявили о возможных антироссийских санкциях по делу Скрипаля

21.03.2018 10:29 В Государственном департаменте предупредили, что США могут ввести собственные санкции из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом во вторник, 20 марта, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает РИА Новости.



"Мы понимаем и поддерживаем действия британского правительства, которое выгнало российских дипломатов из своей страны. Как я говорила… мы не говорим заранее о своих действиях, но мы внимательно следим и можем предпринять действия", - сказала Науэрт журналистам.



Она также подтвердила, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что "весьма вероятно", что за отравлением стоит Россия, которая таким образом нарушила международную конвенцию о запрещении химического оружия.



Ранее сообщалось, что Британия готова применить новые санкции в отношении России.



Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления Скрипаля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

