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Президент Грузии провел встречу с генералом Гарри Джонсоном


21.03.2018   10:40
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил с экспертом по вопросам кризисов и безопасности, генералом сэром Гарри Джонсоном существующую в регионе обстановку и вызовы в плане безопасности, а также состояние системы национальной безопасности Грузии.

Как сообщают в администрации президента Грузии, на встрече, проведенной в президентском дворце, Георгий Маргвелашвили отметил, что в условиях повышенных вызовов по безопасности особенно тревожно то, что система национальной безопасности Грузии не соответствует вызовам и гибридным угрозам.

По заявлению президента, в результате осуществленных в стране законодательных и правительственных изменений национальная система безопасности Грузии менее адекватна, чем это было до этого и это нужно исправлять.

По его же заявлению, весьма важна вовлеченность партнеров, в том числе Великобританию, в процесс развития и усовершенствования национальной системы безопасности Грузии.






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