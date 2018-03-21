Президент Грузии провел встречу с генералом Гарри Джонсоном

21.03.2018 10:40 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил с экспертом по вопросам кризисов и безопасности, генералом сэром Гарри Джонсоном существующую в регионе обстановку и вызовы в плане безопасности, а также состояние системы национальной безопасности Грузии.



Как сообщают в администрации президента Грузии, на встрече, проведенной в президентском дворце, Георгий Маргвелашвили отметил, что в условиях повышенных вызовов по безопасности особенно тревожно то, что система национальной безопасности Грузии не соответствует вызовам и гибридным угрозам.



По заявлению президента, в результате осуществленных в стране законодательных и правительственных изменений национальная система безопасности Грузии менее адекватна, чем это было до этого и это нужно исправлять.



По его же заявлению, весьма важна вовлеченность партнеров, в том числе Великобританию, в процесс развития и усовершенствования национальной системы безопасности Грузии.















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