Евросоюз представит в Тбилиси новый внешний инвестиционный план

21.03.2018 11:54 Сегодня Евросоюз представит в Тбилиси новый внешний инвестиционный план, — информацию об этом распространяет пресс-служба представительства ЕС в Грузии.



Мероприятие откроют вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, Заместитель генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению Катарина Матернова, и региональный директор ЕБРР на Кавказе, в Молдове и Беларуси Бруно Бальванера.



«На мероприятии будут обсуждаться преимущества, которые Грузия получит от инициативы Европейского Союза, которая предусматривает выделение 4,1 млрд. евро (12 млрд. лари) в течение следующих четырех лет. Цель этой инициативы — стимулировать государственные и частные структуры инвестировать в страны, близкие к ЕС, включая страны Восточного партнерства.



Участники обсудят возможности и вызовы инвесторов в следующих областях: устойчивое развитие и взаимосвязи, микро, малый и средний бизнес, сельское хозяйство, устойчивые города и цифровые технологии», — говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Грузии.















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