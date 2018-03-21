CEO Cambridge Analytica отстранили из-за скандала с Facebook

21.03.2018 12:04 Гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы из-за обвинений в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.



«Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановил работу генерального директора Александра Никса во время независимого расследования», — говорится в сообщении совета директоров на сайте компании, передает «ДС».



В правлении компании отмечают, что комментарии Никса (о кампании Дональда Трампа — ред.), которые были тайно записаны телеканалом Channel 4, и другие обвинения, не отражают ценности или действий компании, а его отстранение отражает серьезность, с которой у Cambridge Analytica рассматривают это нарушение.



В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания. Как известно 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.



Кроме того СМИ обнаружили, что компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Эту информацию использовали для создания эффективной политической рекламы в сети.















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