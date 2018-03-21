Заседание парламента Грузии началось с минуты молчания

21.03.2018 13:05 Заседание парламента Грузии началось с минуты молчания.



С просьбой почтить память Арчила Татунашвили к депутатам обратился председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



Тело Арчила Татунашвили передали из оккупированного Цхинвали 20 марта.



Из оккупированной территории тело Арчила Татунашвили доставили представители Красного Креста.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.



Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.















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