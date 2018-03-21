Вольский: Международное сообщество должно еще раз выразить свою позицию в поддержку резолюции

21.03.2018 13:14 Вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что международное сообщество должно еще раз выразить свою позицию в поддержку проекта резолюции, подготовленного в связи с Арчилом Татунашвили.



По словам Вольского, оценка грузинской стороны должна быть очень строгой, и все должно быть отражено в резолюции, которая будет принята сегодня парламентом.



По словам депутата, политика Грузии должна быть очень объективной, и оценка очень строгой, потому что ситуация на оккупированной территории очень сложная.



«Последние несколько случаев касаются жизни людей. Все это должно быть отражено в резолюции, и международное сообщество должно еще раз выразить свою позицию в поддержку этой резолюции. Правительство долгое время работает со стратегическими партнерами и обменивается с ними информацией, в том числе касающейся преступников », — сказал Вольский.















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