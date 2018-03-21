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Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
21.03.2018 13:17
По заявлению аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, обязательно произойдет надлежащее расследование дела Арчила Татунашвили.
По данным ведомства, телу проведут экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули, после чего его доставят в семью, в Цилкани.
«Сегодня, с помощью Красного Креста, нам передали тело Арчила Татунашвили. Телу проведут экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, после чего его доставят в семью, в Цилкани.
Все наши соответствующие государственные структуры, наши партнеры интенсивно работали над этим вопросом и были задействованы все возможные механизмы. Благодарим всех, кто внес вклад в дело передачи тела Арчила Татунашвили и хотим заявить, что обязательно произойдет надлежащее расследование этого трагичного факта.
А в эти тяжелые минуты важно, чтобы семье и близким дали возможность оплакивать и попрощаться с ним, а государству и обществу – достойно почтить его память», — заявляют в аппарате.
Тело Арчила Татунашвили передали из оккупированного Цхинвали несколько часов назад.
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