Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили

21.03.2018 13:17 По заявлению аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, обязательно произойдет надлежащее расследование дела Арчила Татунашвили.



По данным ведомства, телу проведут экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули, после чего его доставят в семью, в Цилкани.



«Сегодня, с помощью Красного Креста, нам передали тело Арчила Татунашвили. Телу проведут экспертизу в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, после чего его доставят в семью, в Цилкани.



Все наши соответствующие государственные структуры, наши партнеры интенсивно работали над этим вопросом и были задействованы все возможные механизмы. Благодарим всех, кто внес вклад в дело передачи тела Арчила Татунашвили и хотим заявить, что обязательно произойдет надлежащее расследование этого трагичного факта.



А в эти тяжелые минуты важно, чтобы семье и близким дали возможность оплакивать и попрощаться с ним, а государству и обществу – достойно почтить его память», — заявляют в аппарате.



Тело Арчила Татунашвили передали из оккупированного Цхинвали несколько часов назад.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

