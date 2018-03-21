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Талаквадзе: Мы сделаем все, чтобы за посягательством на жизнь Татунашвили, убийством Отхозория последовало реагирование в рамках международного права


21.03.2018   13:17
Власти Грузии не будут поддаваться провокации и мы сделаем все, чтобы за посягательством на жизнь Татунашвили, убийством Отхозория последовало реагирование в рамках международного права, — об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

По его словам, правительство Грузии проводить прагматичную внешнюю политику, в том числе и в отношении России.

Лидер парламентского большинства отметил, что в революции в связи с Арчилом Татунашвуили последовательно были поставлены требования.

«Первым основным требованием было передать тело, что уже произошло. Следующие требования — провести тщательное расследование и разрешить допуск международных механизмов по защите прав человека в оккупированных регионах. Без этого международное сообщество и простые люди не смогут почувствовать, что ситуация на оккупированных территориях подлежит определенному контролю», — заявил Талаквадзе.






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