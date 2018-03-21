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Чиаберашвили: Парламент поддержал предложение «Европейской Грузии» в связи с резолюцией о Татунашвили


21.03.2018   13:28
Парламент практически поддержал предложение «Европейской Грузии» о создании «списка Отхозория — Татунашвили», чтобы все те люди, которые творят этот ужас на территории Грузии, заплатили высокую цену и были привлечены к ответственности, — заявил член «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили.

Как отметил Чиабершвили, политическую цену заплатит и Россия, если исполнительная власть Грузии предпримет соответствующие дипломатические меры.

«Цель «Европейской Грузии» — не только принять эту резолюцию, в которой парламент поддержал нашу идею, а проконтролировать, чтобы исполнительная власть и МИД эффективно применили на международной арене политический механизм, который создается этой резолюцией», — сказал Чиабершавили.








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