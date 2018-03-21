Самадашвили: Необходимо, чтобы по вопросу Женевских переговоров представители МИД явились в парламент

21.03.2018 13:45 Главная позиция, которую грузинская сторона должа занять в Женевском формате это то, что мы должны потребовать от России взять на себя обязательства о неприменении силы, у которого будет юридическая сила, — об этом заявила член «Национального движения» Саломе Самадашвили.



По его словам, необходимо, чтобы до начала очередного раунда Женевских переговоров представители МИД Грузии пришли в парламент и предоставили депутатам информацию.



«Главная позиция, которую грузинская сторона должа занять в Женевском формате это то, что мы должны потребовать от России взять на себя обязательства о неприменении силы, у которого будет юридическая сила. Это – главное требование со дня создания Женевского формата. Это требование ни в коем случае не может быть снято, и думаю, необходимо, чтобы до начала очередного раунда Женевских переговоров представители МИД Грузии пришли в парламент и предоставили депутатам информацию. Мы видим, что распространяется противоречивая информация по разным СМИ. Несмотря на то, что дипломатические переговоры должны проходить в закрытом режиме, думаю, что тут мы имеем дело с жизненно важным для государства делом. Требуем проведения слушаний в комитете по иностранным делам», — заявила Саломе Самадашвили.















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