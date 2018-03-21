Талаквадзе: Мы сделаем все для того, чтобы выявить и привлечь к ответственности виновных в деле Татунашвили

21.03.2018 13:55 По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, была проведена экспертиза тела Арчила Татунашвили и грузинское правительство сделало все, чтобы выявить и привлечь к ответственности виновных в деле Татунашвили. Арчил Талаквадзе еще раз принес семье Татунашвили соболезнования и отметил, что это очень тяжелая потеря как для семьи, так и для всей страны.



«При участии международных партнеров, через 28 дней удалось добиться передачи тела Татунашвили. Была проведена экспертиза, и мы тщательно изучим этот факт.



Мы сделаем все, чтобы выявить преступников и привлечь из к ответственности. Это очень тяжелый факт. Грузия будет продолжать, в рамках международного права, мирным путем бороться за восстановление нашей территориальной целостности и стараться объединить общество, которое было разделено искусственными барьерами», — сказал Талаквадзе.



Депутат обратил внимание на проект резолюции, который парламент должен принять на сегодняшнем пленарном заседании.



«Первое требование заключалось в том, чтобы тело было передано семье, что было сделано. Что касается других требований, мы просим провести тщательное расследование этого факта, с участием международных экспертов. Кроме того, обеспечить доступ международных механизмов на оккупированные территории и выполнение соглашения о прекращении огня, которое Россия еще не выполнила. Согласно резолюции, Российская Федерация и оккупационный режим несут ответственность за нарушения прав человека и сложную ситуацию в оккупированных регионах », — сказал депутат.



На вопрос – какая существует вероятность наказания преступников по делу Татунашвили, Талаквадзе ответил, что следствие должно добыть максимальное количество доказательств и допросить свидетелей.



«Наши следственные органы расследовали убийство Гиги Отхозория, суд признал виновным конкретное лицо, и убийца был привлечен к ответственности. Он объявлен в международный обыск под красным циркуляром, и человек не сможет покинуть территорию, где было совершено преступление.



Что касается других лиц, которые могут быть обвиняемыми или осужденными в совершении преступлений против наших граждан, крайне важно, чтобы следственные органы сделали все возможное, чтобы максимально добыть необходимые доказательства, допросить свидетелей и все нарушения должны быть зафиксированы документально. В международном формате, в котором участвует Грузия, Российская Федерация, которая осуществляет полный контроль над оккупированными территориями, обязательно должна будет ответить », — добавил Талаквадзе.



Сессия парламента, которая должна принять резолюцию в связи с Татунашвили, началась с минуты молчания.



Тело Арчила Татунашвили было перевезено из оккупированного Цхинвали накануне.















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