Похороны Арчила Татунашвили состоятся 25 марта

21.03.2018 14:12 Арчил Татунашвили будет похоронен в воскресенье, 25 марта, на кладбище села Канда, — об этом журналистам сообщил глава администрации Ахалгорского района Нугзар Тиникашвили.



Он отметил, что отпевание Татунашвили пройдет в церкви Святого Георгия в поселке Церовани, после чего его предадут земле на кладбище в Канда, которое было выделено под нужды временно перемещеных лиц из Цхинвальского региона после 2008 года.



Тиникашвили сказал, что результаты проведенной в Тбилиси экспертизы станут известны приблизительно через две недели, хотя явные повреждения на лице и руках Татунашвили видны невооруженным глазом.

Как уже собщалось, тело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали 22 февраля, было накануне вечером передано грузинской стороне благодаря посредничеству международной организации Красного Креста. После проведения в Тбилиси экспертизы тело Татунашвили передали семье.



Родственники и близкие Татунашвили заявляют, что на лице и теле погибшего есть следы пыток, в том числе в районе плеча и спины, а также отсечен указательный палец на правой руке.



«То, что явно видно – это на руках, на лице отмечаются определенные следы пыток, эти 26 дней ожидания были очень тяжелыми для семьи», — сказал Тиникашвили.















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