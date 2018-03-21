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Похороны Арчила Татунашвили состоятся 25 марта


21.03.2018   14:12
Арчил Татунашвили будет похоронен в воскресенье, 25 марта, на кладбище села Канда, — об этом журналистам сообщил глава администрации Ахалгорского района Нугзар Тиникашвили.

Он отметил, что отпевание Татунашвили пройдет в церкви Святого Георгия в поселке Церовани, после чего его предадут земле на кладбище в Канда, которое было выделено под нужды временно перемещеных лиц из Цхинвальского региона после 2008 года.

Тиникашвили сказал, что результаты проведенной в Тбилиси экспертизы станут известны приблизительно через две недели, хотя явные повреждения на лице и руках Татунашвили видны невооруженным глазом.
Как уже собщалось, тело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали 22 февраля, было накануне вечером передано грузинской стороне благодаря посредничеству международной организации Красного Креста. После проведения в Тбилиси экспертизы тело Татунашвили передали семье.

Родственники и близкие Татунашвили заявляют, что на лице и теле погибшего есть следы пыток, в том числе в районе плеча и спины, а также отсечен указательный палец на правой руке.

«То, что явно видно – это на руках, на лице отмечаются определенные следы пыток, эти 26 дней ожидания были очень тяжелыми для семьи», — сказал Тиникашвили.






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