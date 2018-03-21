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Одного из лидеров “Грузинского марша” уличили во лжи


21.03.2018   14:19
Врачи Национального медицинского центра имени Гудушаури заявили, что не обнаружили следов побоев или признаков неврологических нарушений у одного из лидеров националистического движения “Грузинский марш” Сандро Брегадзе.

Ранее в ультраправом движении утверждали, что в ходе допроса в полиции после беспорядков у здания “Рустави-2” Брегадзе был жестоко избит сотрудниками правоохранительных органов. В МВД обвинения категорически опровергли, назвав их абсолютной ложью. В министерстве внутренних дел также заявили, что, если врачи дадут свое согласие, уже завтра утром Брегадзе будет вынужден вновь явиться на допрос.

Медики, тем временем, сообщают, что один из лидеров “Грузинского марша” был доставлен в их клинику на машине скорой помощи после жалоб на сердечный приступ. Однако медицинское обследование не выявило ни внешних повреждений и травм, ни нарушения неврологического статуса. И хотя состояние здоровья было признано удовлетворительным и в госпитализации пациента нет необходимости, он отказался покидать больницу.

Тем временем, на сообщения о госпитализации Сандро Брегадзе с юмором отреагировал грузинский интернет. Фотография “избитого полицией” пациента мгновенно стала мэмом.

СОВА





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