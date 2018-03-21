Вашадзе: принятие декларации о неприменении силы – аморально

21.03.2018 14:25 Бывшая правящая партия Грузии “Единое национальное движение” (ЕНД) считает недопустимой принятие в рамках Женевских дискуссий декларации о неприменении силы. Ранее планы устно принять такой документ подтвердили и в Тбилиси, и в Москве.



Однако бывший министр иностранных дел, один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе подозревает, что грузинская сторона фактически отказалась от категорического требования к российской – о взятии на себя правовых международных обязательствах о неприменении силы. На это, по мнению оппозиционера, указывает “взволнованный комментарий” МИД Грузии. Вашадзе считает, что, приняв декларацию, Тбилиси даст Москве возможность использовать ее в своих пропагандистских целях.



“Надеюсь, я ошибаюсь, но складывается впечатление, что мы также отказались от требования в срочном порядке создать международные механизмы безопасности, без чего не то чтобы декларация, но и договор или соглашение с Российской Федерацией будет не более чем чистым листом бумаги”, – добавил Григол Вашадзе.



По мнению бывшего главы МИД, если в декларации в качестве стороны или соавтора документа будут упоминаться Абхазия и т.н. Южная Осетия, это будет значить, что Грузия допустила изменение женевского формата, изменение статуса представителей оккупированных регионов, которые сейчас участвуют в консультациях в качестве неофициальных делегатов.



В целом, на фоне убийства на административной границе Абхазии Гиги Отхозория и недавней смерти в Цхинвали Арчила Татунашвили принятие такой декларации стало бы аморальным шагом, уверен Григол Вашадзе.



СОВА











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