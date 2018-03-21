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Арчил Татунашвили будет похоронен с военными почестями
21.03.2018 14:37
Арчила Татунашвили похоронят с военными почестями. Это подтвердили Первому каналу в министерстве обороны Грузии.
Как заявили в ведомстве, почетный караул уже находится в Цилкани. Арчил Татунашвили будет похоронен в селе Канда 24 марта. Расходы на похороны покроет министерство обороны Грузии.
Передача тела Арчила Татунашвили состоялась накануне, 20 марта, на территории Эргнети. Тело Татунашвили к линии оккупации сопроводили представители «Красного креста».
Арчил Татунашвили погиб 23 февраля в оккупированном Цхинвали при невыясненных обстоятельствах.
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