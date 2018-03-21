Арчил Татунашвили будет похоронен с военными почестями

21.03.2018 14:37 Арчила Татунашвили похоронят с военными почестями. Это подтвердили Первому каналу в министерстве обороны Грузии.



Как заявили в ведомстве, почетный караул уже находится в Цилкани. Арчил Татунашвили будет похоронен в селе Канда 24 марта. Расходы на похороны покроет министерство обороны Грузии.



Передача тела Арчила Татунашвили состоялась накануне, 20 марта, на территории Эргнети. Тело Татунашвили к линии оккупации сопроводили представители «Красного креста».



Арчил Татунашвили погиб 23 февраля в оккупированном Цхинвали при невыясненных обстоятельствах.















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