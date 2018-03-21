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Президент Белоруссии 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию
21.03.2018 14:41
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию.
На переговорах с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили он обсудит текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий. Также президенты рассмотрят вопросы, связанные с взаимодействием в науке, образовании и медицине, транспорте и логистике, передает БЕЛТА.
Кроме того, Лукашенко и Маргвелашвили обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты Беларуси и Грузии на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.
Также планируются встречи президента Беларуси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.
Одновременно с визитом Лукашенко в Тбилиси пройдут Дни Минска и грузинско-белорусский бизнес-форум.
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