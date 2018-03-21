Кобахидзе: Арчил Татунашвили был настоящим героем, которого потяряла вся Грузия

21.03.2018 14:45 Арчил Татунашвили был настоящим героем, которого потеряли не только члены его семьи, но и вся Грузия, — сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании парламента.



Кобахидзе еще раз выразил соболезнования семье Татунашвили и всей Грузии и отметил, что Татунашвили защищал честь страны на нескольких фронтах.



«Я хочу еще раз выразить свои соболезнования в связи со смертью Арчила Татунашвили. Арчил Татунашвили защищал честь Грузии на разных фронтах, включая Афганистан, Ирак, и это был настоящий герой, которого потеряла не только семья, но и вся Грузия, поэтому я хочу еще раз выразить свои соболезнования его семье и всей Грузии », — сказал Ираклий Кобахидзе.



Парламентская сессия, на которой должны принять резолюцию по Татунашвили, началась с минуты молчания.



Тело Арчила Татунашвили было перевезено из оккупированного Цхинвали накануне.















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