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Кобахидзе: Арчил Татунашвили был настоящим героем, которого потяряла вся Грузия


21.03.2018   14:45
Арчил Татунашвили был настоящим героем, которого потеряли не только члены его семьи, но и вся Грузия, — сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на пленарном заседании парламента.

Кобахидзе еще раз выразил соболезнования семье Татунашвили и всей Грузии и отметил, что Татунашвили защищал честь страны на нескольких фронтах.

«Я хочу еще раз выразить свои соболезнования в связи со смертью Арчила Татунашвили. Арчил Татунашвили защищал честь Грузии на разных фронтах, включая Афганистан, Ирак, и это был настоящий герой, которого потеряла не только семья, но и вся Грузия, поэтому я хочу еще раз выразить свои соболезнования его семье и всей Грузии », — сказал Ираклий Кобахидзе.

Парламентская сессия, на которой должны принять резолюцию по Татунашвили, началась с минуты молчания.

Тело Арчила Татунашвили было перевезено из оккупированного Цхинвали накануне.






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