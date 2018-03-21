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Миссия Наблюдателей ЕС о передаче тела г-на Арчила Татунашвили
21.03.2018 14:48
Миссия Наблюдателей ЕС (МНЕС) приветствует тот факт, что тело г-на Арчила Татунашвили было в конечном счете передано его семье.
Миссия способствовала диалогу по Горячей Линии, функционирующей при содействии МНЕС, по этому трагическому делу в течение прошедших недель.
МНЕС в рамках своей наблюдательской деятельности и в соответствии со своим мандатом продолжает внимательно следить за развитием событий.
МНЕС подтверждает свою готовность поддерживать текущие расследования и содействовать обсуждениям посредством Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты (МПРИ) и Горячей Линии.
Миссия призывает к скорейшему соглашению между участниками о возобновлении встреч МПРИ в Эргнети, проведению которых совместно способствуют МНЕС и ОБСЕ.
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