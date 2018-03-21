ЕНД считает недопустимым принятие декларации о неприменении силы на женевских консультациях в анонсированной форме

21.03.2018 15:14 "Единое национальное движение" считает недопустимым принятие декларации о неприменении силы на женевских консультациях в анонсированной форме.



На сегодняшней пресс-конференции один из лидеров партии, бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе заявил, что, несмотря на то, что в основном информации распространились в российских СМИ, стоит задуматься над "нервными комментариями" МИД Грузии в связи с этим вопросом.



По мнению Вашадзе, делегация Грузии сняла в Женеве главное требование в отношении России, конкретно одностороннее взятие международного обязательства о неприменении силы Российской Федерацией.



"Российская пресса со ссылкой на российские дипломатические источники распространяет информацию, что в раунде консультаций, запланированном в Женеве в конце месяца, цитирую: "Грузия, т.н. Республика Абхазия и т.н. Южная Осетия, Российская Федерация, Соединенные Штаты, и сопредседатели женевских консультаций примут декларацию, согласно которой все участвующие в женевских консультациях стороны откажутся от применения силы по отношению друг друга".



Понятно, что российская пресса со ссылкой на российские дипломатические источники использует ту лексику, к которой привыкла, но еще более знаковыми являются нервные комментарии Министерства иностранных дел Грузии, которые указывают на то, что, прежде всего, грузинская делегация на женевских консультациях сняла с России категорическое требование, являющееся нашей позицией с первых же дней этих консультаций. В частности, чтобы Россия взяла одностороннее правовое обязательство перед Грузией о неприменении силы точно так же, как сделал это президент Грузии Михеил Саакашвили 23 ноября 2010 года, когда в своем письме в адрес ООН, ОБСЕ, ЕС, и НАТО и т.д. Грузия взяла правовое обязательство о неприменении силы"- заявил Вашадзе.



По его же словам, в случае принятия декларации, Грузия даст России возможность использовать эту декларацию в пропагандистских целях.



"Этой декларацией делегация Грузии дала России возможность пропагандистски использовать данную декларацию, и где надо утверждать, что ей не нужно односторонне брать международное обязательство о неприменении силы, а где надо утверждать, разумеется, в пользу себя, что данная декларация не носит обязательного характера с международной правовой точки зрения. Надеюсь, что ошибаюсь, но из информации видно, что мы также отказались от требования срочного создания международного механизма безопасности, без чего не то, чтобы декларация, но и подписанный Российской Федерацией договор или соглашение является просто никчемной бумагой.



Если в этой декларации в каком-либо виде, как сторона или автор декларации упомянута Абхазия и т.н. т.н. Южная Осетия, это означает, что мы допустили изменение женевского формата, изменение статуса представителей оккупационных режимов, которые были представлены на этих консультациях только в личном качестве. И что хуже всего, в данном случае мы согласились на то, что им присваиваются признаки субъекта международного права. Приняв эту декларацию, мы вступили в очень плохую игру с Россией, что явствует о том, что у грузинской делегации полностью потеряны ориентиры в женевских консультациях, и создается впечатление, будто они говорят там о неприменении силы по отношению своего политического руководства.



И наконец, на фоне трагедий Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили совершенно аморально говорить с Российской Федерацией о подобных документах, особенно когда это не изолированный инцидент. Надеюсь, Министерство иностранных дел учтет крайнюю обеспокоенность граждан, и не допустит того, чтобы уступить наши позиции на женевских консультациях"- заявил Григол Вашадзе.



К информации, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин выразил надежду, что на очередной встрече женевских дискуссий будет достигнуто соглашение о неприменении силы. По словам Григория Карасина, с данной точки зрения достигли прогресса на предыдущей встрече, состоявшейся в декабре 2017 года. По его информации, устная декларация будет юридически необязательного, нейтрального характера, то есть в ней не упомянут статус Абхазии и т.н. Южной Осетии.















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