Верховный совет Аджарии принял резолюцию в связи с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория

21.03.2018 15:20 Верховный Совет Автономной Республики Аджария принял резолюцию в связи посягательством на жизнь граждан Грузии – Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.



Верховный Совет Аджарии возлагает ответственность на Российскую Федерацию и призывает международные организации к реагированию:



«Верховный Совет Автономной Республики Аджария строго осуждает:



1. Факт посягательства на жизнь гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвальском регионе (т.н. т.н. Южной Осетии), полная ответственность за что возлагается на Российскую Федерацию;



2. Факт посягательства на жизнь гражданина Грузии Гиги Отхозория у оккупационной линии, за что, и в этом случае, полная ответственность за что возлагается на Российскую Федерацию;



3. Действия Российской Федерации, направленные на оккупацию территорий Грузии и аннексию Абхазии и Цхинвальского региона.



Мы призываем международное сообщество, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и Ассамблею европейских регионов активизировать усилия по обеспечению прав человека и безопасности в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе», — говорится в резолюции.















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