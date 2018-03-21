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Верховный совет Аджарии принял резолюцию в связи с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория
21.03.2018 15:20
Верховный Совет Автономной Республики Аджария принял резолюцию в связи посягательством на жизнь граждан Грузии – Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.
Верховный Совет Аджарии возлагает ответственность на Российскую Федерацию и призывает международные организации к реагированию:
«Верховный Совет Автономной Республики Аджария строго осуждает:
1. Факт посягательства на жизнь гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвальском регионе (т.н. т.н. Южной Осетии), полная ответственность за что возлагается на Российскую Федерацию;
2. Факт посягательства на жизнь гражданина Грузии Гиги Отхозория у оккупационной линии, за что, и в этом случае, полная ответственность за что возлагается на Российскую Федерацию;
3. Действия Российской Федерации, направленные на оккупацию территорий Грузии и аннексию Абхазии и Цхинвальского региона.
Мы призываем международное сообщество, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и Ассамблею европейских регионов активизировать усилия по обеспечению прав человека и безопасности в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе», — говорится в резолюции.
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