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«Грузинская мечта»: Сегодня в стране завершился процесс конституционной реформы


21.03.2018   16:29
Сегодня, 21 марта, парламент Грузии принял в третьем чтении новую Конституцию страны. Как заявила грузинской службе Радио Свобода председатель парламентского комитета по международным отношениям Тамар Хулордава, сегодняшним голосованием заканчивается процесс конституционной реформы, который продолжался на протяжении всего прошлого года. По ее словам, Грузия с принятием нового главного закона страны получила «совершенный документ, основанный на фундаментальных принципах».

«Благодаря этим конституционным изменениям, мы прощаемся с многолетней пагубной практикой, когда в законодательном органе доминировала одна единственная партия. Мы предприняли шаги для представления в законодательном органе большего представительства политического спектра», - отметила депутат.

Как заявила представитель партии власти «Грузинская мечта», несмотря на то, что страна полностью перейдет на пропорциональную систему выборов только после 2020 года, осуществленная конституционная реформа, согласно заключению Венецианской комиссии, признана «еще одним шагом в развитии демократии».






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