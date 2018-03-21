Парламент Грузии принял резолюцию в связи с Арчилом Татунашвили

21.03.2018 17:54 Парламент Грузии утвердил резолюцию в связи с Арчилом Татунашвуили 106 голосами.



Депутаты проголосовали за документ на сегодняшнем пленарном заседании. До голосования по вопросу прошли политические дебаты.



Согласно документу, совместно подготовленному «Грузинской мечтой» и «Европейской Грузией», правительство Грузии до 15 июня 2018 года должно представить парламенту список лиц, обвиняемых и осужденных за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью гражданин Грузии на оккупированной территории, а также укрывательство этих преступлений — «список Отхозория – Татунашвили».



Кроме того, парламент призывает правительство принять меры по введению международными организациями и странами-партнерами всех возможных ограничений в отношении лиц, названных в списке «Отхозория – Татунашвили», в том числе, связанных с осуществлением визовых, имущественных и финансовых транзакций и содействию исполнению закона.



Вместе с тем, исполнительная власть должна определить ведомство, отвечающее за исполнение постановления о «списке Отхозория-Татунашвили», который представит парламенту регулярный отчет.



В резолюции говорится:



Парламент Грузии-



Основываясь на принципе территориальной целостности и неприкосновенности государственного суверенитета;



Основываясь на цели, неоднократно заявляемой гражданами и правительством Грузии, Грузия станет полноправным членом Европейского союза и Организации Североатлантического договора, что подкреплено конституцией Грузии;



Подтверждая, что мирное урегулирование российско-грузинского конфликта является приоритетом внешней политики Грузии;



Выражая свою постоянную готовность направить усилия по восстановлению доверия между людьми, живущими по разным сторонам оккупационной линии, и сделать предназначенные для граждан Грузии блага доступными для населения оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона;



Приветствуя поддержку со стороны международного сообщества в отношении восстановления территориальной целостности Грузии, мирного урегулирования конфликта, демократического и экономического развития страны;



Заявляя, что защита основных прав и свобод человека является высшей целью государства Грузии;

Осознавая, насколько важно, чтобы всем было ясно, что государство Грузия никогда не смирится с убийством, похищением, пытками и другими грубыми нарушениями прав ее граждан, и примет все правовые меры для наказания преступников и осуществить строгое правовое и политическое реагирование на все подобные преступления;



Осуждает —



Оккупацию Российской федерацией Абхазии и Цхинвальского региона и фактические шаги, направленные к аннексии этих регионов Грузии; возведение РФ на оккупационной линии колючей проволоки и других искусственных барьеров, изоляцию Абхазии и Цхинвальского региона; регулярное грубое нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях, что подтверждено официальными документами многих международных организаций: — посягательство на жизнь гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном Цхинвальском регионе, ответственность за что возлагается на РФ, как силу, которая осуществляет полный контроль на оккупированных территориях;



Посягательство на жизнь гражданина Грузии Гиги Отхозория и препятствие свершению правосудия в отношении убийцы, ответственность за что возлагается на Российскую Федерацию, которая осуществляет полный контроль на оккупированных территориях; — ограничение свободного передвижения граждан Грузии, регулярном похищении граждан Грузии, в том числе и с контролируемой грузинскими властями территории, их незаконном задержании; — пресечении возможности получения образования на родном языке для учащихся; — уничтожении десятков грузинских сел на оккупированных территориях; — препятствии достойному и безопасному возвращению вынужденно – перемещенных лиц и беженцев, что усугубляет и без того тяжелое положение для пострадавшего от оккупации и войны населения и тормозит мирный процесс;



Требует от Российской Федерации —



Обеспечить исполнение закона в отношении убийцы Гиги Отхозория; Выполнять международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года;

остановить незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона и отменить решение о признании т.н «независимости» оккупированных регионов Грузии;



прекратить изоляцию Абхазии и Цхинвальского региона и не создавать искусственных барьеров для восстановления доверия и углубления отношений между людьми, живущими по разные стороны оккупационной линии; конструктивно подключиться к международным переговорам в Женеве в Абхазии и Цхинвальском регионе, с целью обеспечения безопасности людей, проживающих в районах, прилегающих к линии оккупации;



проявить конструктивный подход к созданию механизмов международной безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе и обеспечить безопасное и достойное возвращение вынужденно – перемещенных лиц и беженцев в соответствии с решениями и резолюциями ООН, ОБСЕ и Совета Европы;



Обеспечить въезд Наблюдательской миссии Евросоюза на оккупированные территории Грузии и не препятствовать международным механизмам защиты прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе;

Обращается к международному содружеству —



Принять меры, чтобы предоставить грузинским властям возможность провести тщательное расследование смерти Арчила Татунашвили, включая привлечение международных партнеров и обеспечение соблюдения закона против преступников;



Принять меры для обеспечения исполнения закона против убийцы Гига Отхозория;



препятствовать всем возможным ограничениям и содействовать исполнению правосудия на оккупированных территориях против обвиняемых и осужденных за совершение преступления против граждан Грузии в соответствии со списком, утвержденным правительством Грузии;



активизировать усилия для возможностей доступа международных механизмов по обеспечению прав человека и безопасности в Абхазию и Цхинвальский регион;



обеспечить консолидацию для мирного разрешении русско-грузинского конфликта, на основе фундаментальных норм и принципов международного права, полного выполнения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 с целью вывода российских войск с территории Грузии;

усилить старания по развитию отношений между обществами, разделенными оккупационными линиями и для восстановления доверия;



Обращается к правительству Грузии —



До 15 июня 2015 года представить парламенту утвержденный постановлением список лиц, обвиняемых и осужденных за убийство, похищение, пытку, негуманное обращение, нанесение тяжкого вреда здоровью, а также в сокрытии этих преступлений, совершенных против граждан Грузии на оккупированных территориях – «список Отхозория-Татунашвили»;



Принять меры, чтобы со стороны международных организаций и государств-партнеров для содействия исполнению правосудия в отношении лиц, указанных в «списке Отхозория-Татунашвили», были установлены все возможные ограничения, включая связанные с осуществлением визовых, имущественных и финансовых транзакций;



Назначить ведомство, ответственное за исполнение постановления в связи со «списком Отхозория-Татунашвили», которое будет регулярно отчитываться перед парламентом Грузии о ходе исполнения постановления», — отмечено в резолюции.



От участия в голосовании воздержались «Альянс патриотов» и «Национальное движение».















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