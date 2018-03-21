Лидеры Грузии поздравили азербайджанское население страны Новрузом

21.03.2018 18:23 Лидеры Грузии поздравили азербайджанскую общину страны с праздником Новруз, который отмечается в конце марта в честь наступления весны и нового года.



На прошедшей в Марнеули встрече были зачитаны поздравления от премьер-министра Георгия Квирикашвили, президента Георгия Маргвелашвили и председателя Парламента Ираклия Кобахидзе.



Президенту и премьер-министру, которые в предыдущие годы всегда приезжали на праздник в Марнеули, на этот раз пришлось отказаться от поездки в регион в связи с тем, что праздничные дни совпали с передачей грузинской стороне погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили.



«Вы можете гордиться своим огромным вкладом в возрождение нашего общего государства, который вы внесли своим трудом», - говорится в поздравлении президента Маргвелашвили, - «Знаю, что мы создадим сильное и свободное государство, если так будем стоять бок о бок и трудиться вместе».



Аналогичные послания озвучил и премьер-министр Георгий Квирикашвили. «Мы дети одной страны. Наши предки жили вместе, трудились бок о бок, служили Грузии, всегда разделяли беды и радости друг друга. Мы поступаем так же и наши дети продолжат эту традицию», - пишет Квирикашвили в своем поздравлении.



«Мы делаем все для того, чтобы в стране были все условия для реализации возможностей наших граждан, каждого из вас, и для большей вовлеченности в общественную жизнь», - заявил Квирикашвили, - «Мы вместе строим будущее нашей страны, и обязательно будем жить вместе в единой, сильной Грузии».



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе в своем поздравлении отметил: «Мы вместе, единой семьей строим сильную страну и вместе отмечаем праздник, который отмечается на протяжении многих веков в Грузии».



Согласно переписи населения, проведенной в Грузии в 2014 году, 233 000 человек (6,3%) имеют азербайджанское происхождение. В регионе Квемо Картли их число составляет 41,7% всего населения.



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