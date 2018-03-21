Спикер парламнета готов встретится с НПО, представителями этнических меньшинств

21.03.2018 18:37 Если будет желание встретиться, я готов рассмотреть этот, — так откликнулся председатель парламента Ираклий Кобахидзе на заявление представителей этнических меньшинств о встрече.



По словам Кобахидзе, очень важно обеспечить представительства этнических меньшинств в попечительском совете Общественного вещателя, исходя из того, что одним из важнейших направлений Общественного вещателя является реализация интересов национальных меньшинств и забота об их защите.



Лидеры организаций, работающих над участием этнических меньшинств Грузии и проблематике интеграции распространили обращение на имя председателя парламента, лидеров парламентского большинства и меньшинства, а также премьер-министра и президента Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

