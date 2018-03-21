В резолюции отображен наш подход к российско-грузинскому конфликту и оккупации наших исторических регионов - Кобахидзе

21.03.2018 20:01 В резолюции отображено наше четкое видение и подход в связи с российско-грузинским конфликтом и оккупацией наших исторических регионов, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на специальном брифинге после голосования по проекту резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.

По оценке Кобахидзе, в резолюции осуждаются действия России и отношение касательно Грузии.



«Сегодня парламент Грузии при широком консенсусе принял важнейшую резолюцию о грубом нарушении прав человека на территориях, оккупированных Российской Федерацией. В этой резолюции отображено наше четкое видение и подход в связи с российско-грузинским конфликтом и оккупацией наших исторических регионов.



В этой резолюции мы еще раз выразили наше отношение и осудили: оккупацию Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона, шаги к фактической аннексии наших исторических регионов, изоляцию Абхазии и Цхинвальского региона и установку искусственных барьеров на т.н. границе, грубое нарушение прав человека на оккупированных территориях: посягательство на жизнь наших граждан - Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили; уничтожение грузинских сел, повреждение грузинских церквей, попытку стереть грузинский след на оккупированных территориях; лишение права на получение образования на грузинском языке грузинских детей, проживающих на оккупированных территориях; нарушение прав вынужденно перемещенных лиц», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, по его словам, резолюцией Грузия вновь потребовала от Российской Федерации не мешать проведению расследования в связи с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили.



«Также требуем не мешать исполнению правосудия в отношении убийцы Гиги Отхозория, выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, прекратить незаконную оккупацию наших исторических регионов и аннулировать решения о признании их т.н. независимости, остановить оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона, конструктивно включиться в Женевские международные дискуссии, обеспечить создание в Абхазии и Цхинвальском регионе механизмов безопасности и безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев, обеспечить доступ наблюдательской миссии Евросоюза на оккупированные территории», - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, резолюция также предусматривает утверждение «списка Отхозория – Татунашвили», в который будут внесены лица, обвиняемые и осужденные за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью граждан Грузии на оккупированной территории, а также покрывательство этих преступлений. Как отметил Кобахидзе, в отношении этих лиц будут обеспечено задействование как внутригосударственных, так и международных санкций и ограничений.















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